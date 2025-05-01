Prealgebra & Beginning Algebra
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Real
Not Real
Cannot be determined
Master Simplifying nth Root of nth Power with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Evaluate the radical.
(−5)2\(\sqrt{\left(-5\right)^2}\)
Evaluate the following square root.
144\(\sqrt{144}\)
−121-\(\sqrt{121}\)
Determine if the given square root evaluates to a real number.
−4-\(\sqrt\)4
−−25-\(\sqrt{-25}\)
Simplify the root.
4256^4\(\sqrt{256}\)4256
−410,000-^4\(\sqrt{10,000}\)
4−625^4\(\sqrt{-625}\)