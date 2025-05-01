Quantitative Reasoning
Improve your experience by picking them
(M∪N′)∩(M′∪N)={a,b,c,d,e,g}(M\(\cup\) N^{\(\prime\)})\(\cap\)(M^{\(\prime\)}\(\cup\) N)=\(\left\[\lbrace\) a,b,c,d,e,g\(\right\]\rbrace\)
(M∪N′)∩(M′∪N)={a,b,d}(M\(\cup\) N^{\(\prime\)})\(\cap\)(M^{\(\prime\)}\(\cup\) N)=\(\left\[\lbrace\) a,b,d\(\right\]\rbrace\)
(M∪N′)∩(M′∪N)={b,c,d,e,g}(M\(\cup\) N^{\(\prime\)})\(\cap\)(M^{\(\prime\)}\(\cup\) N)=\(\left\[\lbrace\) b,c,d,e,g\(\right\]\rbrace\)
(M∪N′)∩(M′∪N)={b,d,f,h}(M\(\cup\) N^{\(\prime\)})\(\cap\)(M^{\(\prime\)}\(\cup\) N)=\(\left\[\lbrace\) b,d,f,h\(\right\]\rbrace\)
Master Multiple Set Operations Example 4 with a bite sized video explanation from Nick Kaneko
Shade each of the following:
M′∪N′M^{\(\prime\)}\(\cup\) N^{\(\prime\)}
Shade each of the following on the Venn diagrams.
P∩(P∩Q′)P∩(P∩Q')
(P′∩Q)∪(P∩Q)(P^{\(\prime\)}\(\cap\) Q)\(\cup\)(P\(\cap\) Q)
Write the specified set using the roster method given
U={a,b,c,d,e,f,g,h},M={a,b,d},N={b,d,f,h}U={\(\left\]\lbrace\) a,b,c,d,e,f,g,h\(\right\[\rbrace\)},M={\(\left\]\lbrace\) a,b,d\(\right\[\rbrace\)},N=\(\left\]\lbrace{b,d,f,h}\[\right\]\rbrace\).
M∩(M∪N)M∩(M∪N)
Write the specified set using the roster method given.
N′∩(M∪U)N^{\(\prime\)}\(\cap\)(M\(\cup\) U)
(∅∩M′)∪N(\(\emptyset\]\cap\) M^{\(\prime\)})\(\cup\) N
Use the Venn diagram to find each of the following.
A′∩B′A^{\(\prime\)}\(\cap\) B^{\(\prime\)}
(A∪B)′(A\(\cup\) B)^{\(\prime\)}