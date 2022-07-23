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Ch. 3 - Radian Measure and The Unit Circle
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 3 - Radian Measure and The Unit CircleProblem 39
Chapter 4, Problem 39

Find each exact function value.
csc ( ―11π/6)

Verified step by step guidance
1
Recall that the cosecant function is the reciprocal of the sine function, so \(\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}\).
Identify the angle given: \(-\frac{11\pi}{6}\). Since this is a negative angle, find its positive coterminal angle by adding \(2\pi\): \(-\frac{11\pi}{6} + 2\pi = -\frac{11\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}\).
Evaluate \(\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\) using known special angles. Recall that \(\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\).
Since \(\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\) (because sine is an odd function and the angle is coterminal), the value is \(\frac{1}{2}\).
Finally, find \(\csc\left(-\frac{11\pi}{6}\right)\) by taking the reciprocal of the sine value: \(\csc\left(-\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}\).

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Understanding the Cosecant Function

The cosecant function, csc(θ), is the reciprocal of the sine function, defined as csc(θ) = 1/sin(θ). To find csc(θ), you first determine sin(θ) and then take its reciprocal. This relationship is fundamental when evaluating cosecant values exactly.
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Graphs of Secant and Cosecant Functions

Evaluating Trigonometric Functions at Negative Angles

Negative angles in trigonometry represent clockwise rotation from the positive x-axis. The sine function is odd, meaning sin(-θ) = -sin(θ). This property helps convert negative angle values into positive ones for easier evaluation using known reference angles.
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Evaluate Composite Functions - Values Not on Unit Circle

Reference Angles and Unit Circle Values

Reference angles are the acute angles formed by the terminal side of an angle and the x-axis. Using the unit circle, you can find exact sine values for common angles like π/6, π/4, and π/3. Recognizing the reference angle for -11π/6 allows precise calculation of sine and thus cosecant.
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