Textbook Question
Find each exact function value.
csc ( ―11π/6)
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Find each exact function value.
csc ( ―11π/6)
Find a calculator approximation to four decimal places for each circular function value. See Example 3.
sec 2.8440
Convert each radian measure to degrees. See Examples 2(a) and 2(b). ―7π/20
Without using a calculator, determine which of the two values is greater.
tan 1 or tan 2
Find each exact function value.
sin ( ―5π/6)
Convert each radian measure to degrees. See Examples 2(a) and 2(b). 11π/15