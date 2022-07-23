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Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 37
Chapter 7, Problem 37

Find the degree measure of θ if it exists. Do not use a calculator.
θ = arctan (-1)

Verified step by step guidance
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Recall that the function \( \arctan(x) \) gives the angle \( \theta \) whose tangent is \( x \), and its range is \( \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \) or \( (-90^\circ, 90^\circ) \).
Set up the equation \( \tan(\theta) = -1 \) and think about angles where the tangent value is \( 1 \) or \( -1 \).
Remember that \( \tan(45^\circ) = 1 \), so the angle with tangent \( -1 \) in the range of \( \arctan \) must be the negative of \( 45^\circ \), because tangent is negative in the fourth quadrant (or negative angles).
Therefore, the angle \( \theta \) satisfying \( \arctan(-1) \) is \( -45^\circ \).
Express the answer as the degree measure \( \theta = -45^\circ \), which lies within the principal range of the \( \arctan \) function.

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Trigonometric Functions

Inverse trigonometric functions, like arctan, return the angle whose trigonometric ratio equals a given value. For arctan(x), it gives the angle θ such that tan(θ) = x, typically within the principal range of -90° to 90°.
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Introduction to Inverse Trig Functions

Tangent Function and Its Values

The tangent of an angle in a right triangle is the ratio of the opposite side to the adjacent side. Knowing common tangent values, such as tan(45°) = 1, helps identify angles when given a tangent value, including negative values indicating angles in specific quadrants.
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Sine, Cosine, & Tangent of 30°, 45°, & 60°

Angle Measurement and Quadrants

Angles can be measured in degrees and lie in four quadrants. Since arctan returns angles between -90° and 90°, a negative tangent value corresponds to an angle in the fourth quadrant (negative angle) or first quadrant (positive angle), guiding the correct angle selection.
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