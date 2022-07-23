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Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 57
Chapter 7, Problem 57

Solve each equation for x.
arccos x + arctan 1 = 11π/12

Verified step by step guidance
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Recognize that the equation is given as \(\arccos x + \arctan 1 = \frac{11\pi}{12}\), and our goal is to solve for \(x\).
Recall the value of \(\arctan 1\). Since \(\tan \frac{\pi}{4} = 1\), it follows that \(\arctan 1 = \frac{\pi}{4}\).
Substitute \(\arctan 1 = \frac{\pi}{4}\) into the equation to get \(\arccos x + \frac{\pi}{4} = \frac{11\pi}{12}\).
Isolate \(\arccos x\) by subtracting \(\frac{\pi}{4}\) from both sides: \(\arccos x = \frac{11\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\).
Simplify the right side by finding a common denominator and then use the definition of arccosine to write \(x = \cos\left(\arccos x\right) = \cos\left(\frac{11\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right)\).

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Trigonometric Functions

Inverse trigonometric functions, such as arccos and arctan, return the angle whose trigonometric ratio equals a given value. For example, arccos x gives the angle whose cosine is x, and arctan y gives the angle whose tangent is y. Understanding their ranges and outputs is essential for solving equations involving these functions.
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Introduction to Inverse Trig Functions

Properties and Values of Special Angles

Special angles like π/4, π/3, and π/6 have well-known sine, cosine, and tangent values. Recognizing that arctan 1 equals π/4 helps simplify the equation. Familiarity with these values allows substitution and manipulation of trigonometric expressions to isolate variables.
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Imaginary Roots with the Square Root Property

Solving Trigonometric Equations

Solving equations involving inverse trig functions often requires isolating the inverse function, using known angle values, and applying algebraic manipulation. Understanding how to rewrite the equation and use identities or known values is key to finding the solution for x.
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