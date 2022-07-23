Textbook Question
Evaluate each expression without using a calculator.
sin (2 cos⁻¹ (1/5))
871
views
Evaluate each expression without using a calculator.
sin (2 cos⁻¹ (1/5))
Evaluate each expression without using a calculator.
cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))
Evaluate each expression without using a calculator.
sin (sin⁻¹ 1/2 + tan⁻¹ (-3))
Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.
cos (tan⁻¹ 0.5)
Evaluate each expression without using a calculator.
cos (2 arctan (4/3))
Evaluate each expression without using a calculator.
sin (2 tan⁻¹ (12/5))