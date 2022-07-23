Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 85
Chapter 7, Problem 85

Evaluate each expression without using a calculator.
sec (sec⁻¹ 2)

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression is \( \sec(\sec^{-1} 2) \). Here, \( \sec^{-1} 2 \) is the inverse secant function, which gives an angle \( \theta \) such that \( \sec \theta = 2 \).
Let \( \theta = \sec^{-1} 2 \). By definition, this means \( \sec \theta = 2 \).
The original expression \( \sec(\sec^{-1} 2) \) can be rewritten as \( \sec(\theta) \). Since \( \theta \) was chosen so that \( \sec \theta = 2 \), substitute this value back.
Therefore, \( \sec(\sec^{-1} 2) = \sec \theta = 2 \).
This shows that applying \( \sec \) to its inverse function \( \sec^{-1} \) returns the original input value, as long as it is within the domain of the inverse function.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Trigonometric Functions

Inverse trigonometric functions, like sec⁻¹(x), return the angle whose trigonometric function equals x. For sec⁻¹ 2, it means finding the angle θ such that sec(θ) = 2. Understanding the domain and range of these inverse functions is essential for correct evaluation.
Recommended video:
4:28
Introduction to Inverse Trig Functions

Secant Function (sec θ)

The secant function is the reciprocal of the cosine function, defined as sec(θ) = 1/cos(θ). Knowing this relationship helps in simplifying expressions and understanding how sec and its inverse interact, especially when evaluating compositions like sec(sec⁻¹ x).
Recommended video:
6:22
Graphs of Secant and Cosecant Functions

Composition of Functions and Simplification

When a function is composed with its inverse, such as sec(sec⁻¹ x), the result is typically x within the domain of the inverse function. Recognizing this property allows for direct simplification without calculation, provided the input lies within the valid range.
Recommended video:
3:48
Evaluate Composite Functions - Special Cases
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 cos⁻¹ (1/5))

871
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))

846
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (sin⁻¹ 1/2 + tan⁻¹ (-3))

726
views
Textbook Question

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.

cos (tan⁻¹ 0.5)

670
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (2 arctan (4/3))

735
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 tan⁻¹ (12/5))

681
views