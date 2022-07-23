Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 87
Chapter 7, Problem 87

Evaluate each expression without using a calculator.
cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression involves the cosine of a difference of two inverse tangent values: \(\cos\left(\tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)\). We can use the cosine difference identity to simplify this.
Recall the cosine difference identity: \(\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B\). Here, let \(A = \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)\) and \(B = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\).
Find \(\cos A\) and \(\sin A\) by considering a right triangle where the opposite side is 5 and adjacent side is 12 (since \(\tan A = \frac{5}{12}\)). Use the Pythagorean theorem to find the hypotenuse: \(\sqrt{5^2 + 12^2}\).
Similarly, find \(\cos B\) and \(\sin B\) by considering a right triangle where the opposite side is 3 and adjacent side is 4 (since \(\tan B = \frac{3}{4}\)). Use the Pythagorean theorem to find the hypotenuse: \(\sqrt{3^2 + 4^2}\).
Substitute the values of \(\cos A\), \(\sin A\), \(\cos B\), and \(\sin B\) into the identity \(\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B\) and simplify the expression step-by-step.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Tangent Function (tan⁻¹)

The inverse tangent function, tan⁻¹(x), gives the angle whose tangent is x. It is used to find an angle when the ratio of the opposite side to the adjacent side in a right triangle is known. Understanding this helps convert the given ratios into angles for further trigonometric manipulation.
Recommended video:
3:17
Inverse Tangent

Cosine of a Difference of Angles Formula

The formula cos(A - B) = cos A cos B + sin A sin B allows evaluation of the cosine of the difference between two angles. This identity is essential to break down the expression cos(tan⁻¹(5/12) - tan⁻¹(3/4)) into simpler trigonometric terms involving sine and cosine of each angle.
Recommended video:
2:25
Verifying Identities with Sum and Difference Formulas

Right Triangle Trigonometric Ratios

Using the given tangent values, one can construct right triangles to find the sine and cosine of the angles. For example, tan⁻¹(5/12) corresponds to a triangle with opposite side 5 and adjacent side 12, allowing calculation of hypotenuse and thus sine and cosine values needed for the formula.
Recommended video:
6:04
Introduction to Trigonometric Functions
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 cos⁻¹ (1/5))

871
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sec (sec⁻¹ 2)

780
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (sin⁻¹ 1/2 + tan⁻¹ (-3))

726
views
Textbook Question

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.

cos (tan⁻¹ 0.5)

670
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (2 arctan (4/3))

735
views
Textbook Question

Use a calculator to find each value. Give answers as real numbers.

tan (arcsin 0.12251014)

666
views