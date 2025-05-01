Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Back
Problem 29
Evaluate each expression without using a calculator.
sin (arccos (3/4))
Problem 31
Evaluate each expression without using a calculator.
cos (csc⁻¹ (-2))
Problem 33
Evaluate each expression without using a calculator.
tan (arcsin (3/5) + arccos (5/7))
Problem 35
Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
tan (arcsec (√1―u²) / u)
Problem 53
Solve each equation for all exact solutions, in degrees.
tan θ - sec θ = 1
Problem 55
Solve each equation for x.
4/3 arctan x/2 = π