Textbook Question
Evaluate each expression. See Example 5. 10 + 30 ÷ 2 • 3
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Evaluate each expression. See Example 5. 10 + 30 ÷ 2 • 3
Simplify each expression. See Example 8. 3(k + 2) - 5k + 6 + 3
Evaluate each expression. See Example 5. 18 - 4² + 5 - (3 - 7)
Evaluate each expression for p = -4, q = 8, and r = -10. See Example 6. -p² - 7q + r
Identify the property illustrated in each statement. Assume all variables represent real numbers. (5x) • (1/5x) = 5 ( x • 1/x )
Evaluate each expression. See Example 4. (-3)⁵