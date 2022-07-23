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Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem R.2.139
Chapter 1, Problem R.2.139

Simplify each expression. See Example 8. 3(k + 2) - 5k + 6 + 3

Verified step by step guidance
1
First, rewrite the expression clearly: \(3(k + 2) - 5k + 6 + 3\).
Apply the distributive property to \(3(k + 2)\), which means multiply 3 by each term inside the parentheses: \(3 \times k + 3 \times 2\).
This gives \(3k + 6\), so now the expression becomes \(3k + 6 - 5k + 6 + 3\).
Next, combine like terms. Group the terms with \(k\): \(3k - 5k\), and group the constant terms: \(6 + 6 + 3\).
Simplify each group: \(3k - 5k\) becomes \((3 - 5)k\), and \(6 + 6 + 3\) becomes the sum of those constants.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Distributive Property

The distributive property allows you to multiply a single term by each term inside a parenthesis. For example, in 3(k + 2), multiply 3 by k and 3 by 2 separately, resulting in 3k + 6. This step is essential for simplifying expressions with parentheses.
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Combining Like Terms

Combining like terms involves adding or subtracting terms that have the same variable raised to the same power. For instance, terms like 3k and -5k can be combined to simplify the expression. This process reduces the expression to its simplest form.
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Simplification of Constants

Simplification of constants means adding or subtracting the numerical values without variables. In the expression, constants like 6 and 3 can be combined to get 9. This step helps in reducing the expression to a simpler numerical form.
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Example 6
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