Skip to main content
Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem R.2.75
Chapter 1, Problem R.2.75

Evaluate each expression. See Example 4. (-3)⁵

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression \((-3)^5\) means raising the number \(-3\) to the power of 5, which involves multiplying \(-3\) by itself 5 times.
Write the expression as a product: \((-3)^5 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)\).
Recall the rule for powers of negative numbers: if the exponent is odd, the result will be negative; if even, the result will be positive.
Calculate the absolute value by multiplying 3 by itself 5 times: \(3^5 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3\).
Apply the sign determined in step 3 to the result from step 4 to get the final value of \((-3)^5\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
2m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Exponentiation of Negative Numbers

Raising a negative number to a power involves multiplying the number by itself repeatedly. If the exponent is odd, the result remains negative; if even, the result is positive. For example, (-3)⁵ means multiplying -3 by itself five times.
Recommended video:
5:02
Multiplying Complex Numbers

Order of Operations and Parentheses

Parentheses indicate that the operation inside should be performed first. In (-3)⁵, the negative sign is part of the base, so the entire number -3 is raised to the fifth power, not just 3.
Recommended video:
04:12
Algebraic Operations on Vectors

Evaluating Powers

To evaluate a power like (-3)⁵, multiply the base by itself as many times as the exponent indicates: (-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3). This step-by-step multiplication helps find the exact value.
Recommended video:
03:41
Powers Of Complex Numbers In Polar Form (DeMoivre's Theorem)
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression. See Example 5. 10 + 30 ÷ 2 • 3

601
views
Textbook Question

Concept Check Evaluate each exponential expression. a. 8² b. -8² c. (-8)² d. -(-8)²

544
views
Textbook Question

Simplify each expression. See Example 8. 3(k + 2) - 5k + 6 + 3

588
views
Textbook Question

Find the given distances between points P, Q, R, and S on a number line, with coordinates -4, -1, 8, and 12, respectively. See Example 3. d (P, Q)

546
views
Textbook Question

Evaluate each expression. See Example 5. 18 - 4² + 5 - (3 - 7)

590
views
Textbook Question

Evaluate each expression for p = -4, q = 8, and r = -10. See Example 6. -p² - 7q + r

538
views