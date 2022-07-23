Evaluate each expression. See Example 4. (-3)⁵

Textbook Question
Evaluate each expression. See Example 5. 10 + 30 ÷ 2 • 3
601
views
Evaluate each expression. See Example 5. 10 + 30 ÷ 2 • 3
Concept Check Evaluate each exponential expression. a. 8² b. -8² c. (-8)² d. -(-8)²
Simplify each expression. See Example 8. 3(k + 2) - 5k + 6 + 3
Find the given distances between points P, Q, R, and S on a number line, with coordinates -4, -1, 8, and 12, respectively. See Example 3. d (P, Q)
Evaluate each expression. See Example 5. 18 - 4² + 5 - (3 - 7)
Evaluate each expression for p = -4, q = 8, and r = -10. See Example 6. -p² - 7q + r