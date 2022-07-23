Textbook Question
Evaluate each expression for p = -4, q = 8, and r = -10. See Example 6. (-(p + 2)² - 3r)/(2 - q)
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Evaluate each expression for p = -4, q = 8, and r = -10. See Example 6. (-(p + 2)² - 3r)/(2 - q)
Simplify each expression. See Example 8. 0.25(8 + 4p) - 0.5(6 + 2p)
Evaluate each expression. See Example 5. 10 + 30 ÷ 2 • 3
Concept Check Evaluate each exponential expression. a. 8² b. -8² c. (-8)² d. -(-8)²
Identify the property illustrated in each statement. Assume all variables represent real numbers. (5x) • (1/5x) = 5 ( x • 1/x )
Evaluate each expression. See Example 4. (-3)⁵