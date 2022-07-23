Skip to main content
Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem R.3.9
Chapter 1, Problem R.3.9

CONCEPT PREVIEW Which of the following is the correct factorization of x⁴ - 1? A. (x² - 1) (x² + 1) B. (x² + 1) (x + 1) (x - 1) C. (x² - 1)² D. (x - 1)² (x + 1)²

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression \(x^4 - 1\) is a difference of squares, since it can be written as \((x^2)^2 - 1^2\).
Apply the difference of squares formula: \(a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)\), where \(a = x^2\) and \(b = 1\). This gives \(x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)\).
Notice that \(x^2 - 1\) is itself a difference of squares and can be further factored as \((x - 1)(x + 1)\).
Combine the factors to express the full factorization as \((x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)\).
Compare this factorization with the given options to identify which one matches the correct factorization.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
3m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Difference of Squares

The difference of squares is a factoring technique where an expression of the form a² - b² can be factored into (a - b)(a + b). For example, x⁴ - 1 can be seen as (x²)² - 1², allowing it to be factored into (x² - 1)(x² + 1).
Recommended video:
4:47
Sum and Difference of Tangent

Further Factorization of Quadratic Expressions

Some quadratic expressions, like x² - 1, can be further factored if they are also differences of squares. Since x² - 1 = (x - 1)(x + 1), recognizing this allows complete factorization of higher-degree polynomials into linear factors.
Recommended video:
6:08
Factoring

Understanding Polynomial Factorization and Exponents

Polynomial factorization involves breaking down expressions into products of simpler polynomials. Recognizing powers and exponents, such as x⁴ being (x²)², helps in applying factoring formulas correctly and identifying equivalent factorizations.
Recommended video:
6:08
Factoring
Related Practice
Textbook Question

Simplify each expression. See Example 1. n⁶ • n⁴ • n

597
views
Textbook Question

Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. See Examples 2 and 3. -(4m³n⁰)²

541
views
Textbook Question

Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. See Examples 2 and 3. - ( x³y⁵/z)⁰

621
views
Textbook Question

Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. See Examples 2 and 3. (-6x²)³

571
views
Textbook Question

Simplify each expression. See Example 1. (5x²y) (-3x³y⁴)

625
views
Textbook Question

Simplify each expression. See Example 1. (-4x⁵) (4x²)

593
views