Textbook Question
Simplify each expression. See Example 1. n⁶ • n⁴ • n
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Simplify each expression. See Example 1. n⁶ • n⁴ • n
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. See Examples 2 and 3. -(4m³n⁰)²
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. See Examples 2 and 3. - ( x³y⁵/z)⁰
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. See Examples 2 and 3. (-6x²)³
Simplify each expression. See Example 1. (5x²y) (-3x³y⁴)
Simplify each expression. See Example 1. (-4x⁵) (4x²)