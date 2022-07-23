Textbook Question
Add or subtract, as indicated. See Example 6. 2√50 - 5√72
746
views
Add or subtract, as indicated. See Example 6. 2√50 - 5√72
Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -|-3| ≥ -3
Add or subtract, as indicated. See Example 6. -5√32 + 2√98
Add or subtract, as indicated. See Example 6. √45 + 4√20
Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 2 • 5 ≥ 4 + 6
Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -8 > -|-6|