Skip to main content
Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem 97
Chapter 1, Problem 97

Factor each polynomial completely. See Example 6. 6ar + 12br - 5as - 10bs

Verified step by step guidance
1
Group the terms in pairs to make factoring easier: \((6ar + 12br) - (5as + 10bs)\).
Factor out the greatest common factor (GCF) from each group separately. From the first group \((6ar + 12br)\), factor out \$6r\(, and from the second group \)(5as + 10bs)\(, factor out \)5s$.
After factoring out the GCFs, rewrite the expression as \(6r(a + 2b) - 5s(a + 2b)\).
Notice that both terms now contain the common binomial factor \((a + 2b)\). Factor this binomial out.
Write the completely factored form as \((a + 2b)(6r - 5s)\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
3m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Factoring by Grouping

Factoring by grouping involves rearranging and grouping terms in a polynomial to find common factors within each group. This method helps simplify the expression by factoring out the greatest common factor (GCF) from each group, making it easier to factor the entire polynomial.
Recommended video:
6:08
Factoring

Greatest Common Factor (GCF)

The GCF is the largest factor that divides two or more terms in a polynomial. Identifying the GCF in each group of terms is essential for factoring by grouping, as it allows you to simplify terms and reveal common binomial factors.
Recommended video:
6:08
Factoring

Distributive Property

The distributive property states that a(b + c) = ab + ac. It is used in reverse during factoring to extract common factors from terms. Recognizing how to apply this property helps in rewriting polynomials as products of factors.
Recommended video:
2:20
Imaginary Roots with the Square Root Property
Related Practice
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. 2√50 - 5√72

746
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -|-3| ≥ -3

22
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. -5√32 + 2√98

752
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. √45 + 4√20

730
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 2 • 5 ≥ 4 + 6

28
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -8 > -|-6|

27
views