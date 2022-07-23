Skip to main content
Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem 97
Chapter 1, Problem 97

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -|-3| ≥ -3

Verified step by step guidance
1
First, evaluate the absolute value expression inside the inequality. Recall that the absolute value of a number is its distance from zero on the number line, so \(| -3 | = 3\).
Rewrite the inequality by substituting the absolute value with its evaluated result: \(- | -3 | \geq -3\) becomes \(-3 \geq -3\).
Analyze the inequality \(-3 \geq -3\). This means "-3 is greater than or equal to -3."
Since the two sides are equal, the inequality holds true because the "equal to" part of "greater than or equal to" is satisfied.
Therefore, the statement is true.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
1m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Absolute Value

The absolute value of a number represents its distance from zero on the number line, always yielding a non-negative result. For example, |−3| equals 3 because −3 is three units away from zero.
Recommended video:
7:28
Evaluate Composite Functions - Values Not on Unit Circle

Inequality Symbols and Their Meaning

Inequalities compare two expressions using symbols like ≥ (greater than or equal to). Understanding these symbols helps determine if a statement like |−3| ≥ −3 is true by comparing the values correctly.
Recommended video:
5:10
Finding the Domain and Range of a Graph

Properties of Absolute Value in Inequalities

Since absolute values are always non-negative, they are always greater than or equal to any negative number. This property simplifies inequalities involving absolute values and negative numbers.
Recommended video:
2:20
Imaginary Roots with the Square Root Property
Related Practice
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. 5√3 + √12

761
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. 2√50 - 5√72

746
views
Textbook Question

Factor each polynomial completely. See Example 6. 6ar + 12br - 5as - 10bs

532
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. √45 + 4√20

730
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 2 • 5 ≥ 4 + 6

28
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -8 > -|-6|

27
views