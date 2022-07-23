Textbook Question
Exercises 27–40 contain linear equations with constants in denominators. Solve each equation. 3x/5 - x = x/10 - 5/2
726
views
Exercises 27–40 contain linear equations with constants in denominators. Solve each equation. 3x/5 - x = x/10 - 5/2
Solve each equation in Exercises 15–34 by the square root property. (2x + 8)2 = 27
A job pays an annual salary of \$57,900, which includes a holiday bonus of \$1500. If paychecks are issued twice a month, what is the gross amount for each paycheck?
Exercises 27–40 contain linear equations with constants in denominators. Solve each equation. (x + 3)/6 = 3/8 + (x - 5)/4
In Exercises 29–36, simplify and write the result in standard form. √(32 - 4 × 2 × 5)
Solve each equation with rational exponents in Exercises 31–40. Check all proposed solutions. (x - 4)3/2 = 27