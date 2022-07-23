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Ch. 5 - Systems of Equations and Inequalities
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 5 - Systems of Equations and InequalitiesProblem 21
Chapter 6, Problem 21

In Exercises 19–28, solve each system by the addition method. {x24y2=73x2+y2=31\(\begin{cases}\)x^2 - 4y^2 = -7 \\3x^2 + y^2 = 31\(\end{cases}\)

Verified step by step guidance
1
Identify the system of equations: \(x^2 - 4y^2 = -7\) \(3x^2 + y^2 = 31\)
To use the addition method, first align the equations so that adding or subtracting them will eliminate one variable. Notice the variables are \(x^2\) and \(y^2\), so treat \(x^2\) and \(y^2\) as separate terms.
Multiply the second equation by 4 to match the coefficient of \(y^2\) in the first equation: \(4(3x^2 + y^2) = 4(31)\) which gives \(12x^2 + 4y^2 = 124\)
Now add the first equation and the new equation: \((x^2 - 4y^2) + (12x^2 + 4y^2) = -7 + 124\) Simplify the left side to eliminate \(y^2\) terms and combine like terms.
Solve the resulting equation for \(x^2\), then substitute this value back into one of the original equations to find \(y^2\). Finally, take square roots to find \(x\) and \(y\) values, remembering to consider both positive and negative roots.

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Video duration:
5m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Systems of Equations

A system of equations consists of two or more equations with the same variables. The goal is to find values for the variables that satisfy all equations simultaneously. Understanding how to interpret and manipulate these systems is essential for finding their solutions.
Recommended video:
Guided course
4:27
Introduction to Systems of Linear Equations

Addition Method (Elimination Method)

The addition method involves adding or subtracting equations to eliminate one variable, simplifying the system to a single equation with one variable. This technique is useful when equations are arranged so that adding them cancels out a variable, making it easier to solve.
Recommended video:
04:03
Choosing a Method to Solve Quadratics

Handling Quadratic Terms in Systems

When systems include quadratic terms like x² and y², solving requires careful manipulation, such as combining like terms or substitution after elimination. Recognizing the structure of quadratic expressions helps in applying the addition method effectively to find all possible solutions.
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Guided course
6:19
Systems of Inequalities
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