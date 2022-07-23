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Ch. 5 - Systems of Equations and Inequalities
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 5 - Systems of Equations and InequalitiesProblem 11
Chapter 6, Problem 11

In Exercises 5–18, solve each system by the substitution method. 5x + 2y = 0 x - 3y = 0
Two linear equations for a system: 5x + 2y = 0 and x - 3y = 0.

Verified step by step guidance
1
Start with the given system of equations: 5x+2y=0x-3y=0.
Solve one of the equations for one variable in terms of the other. For example, from the second equation x - 3y = 0, solve for x: x = 3y.
Substitute the expression for x from step 2 into the first equation: replace x with 3y in 5x + 2y = 0 to get 5(3y) + 2y = 0.
Simplify the resulting equation and solve for y: 15y + 2y = 0 which simplifies to 17y = 0, then solve for y.
Use the value of y found in step 4 and substitute it back into the expression for x from step 2 to find the value of x.

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Video duration:
3m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

System of Linear Equations

A system of linear equations consists of two or more linear equations with the same variables. The solution is the set of variable values that satisfy all equations simultaneously. Understanding how to interpret and represent these systems is fundamental to solving them.
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Guided course
4:27
Introduction to Systems of Linear Equations

Substitution Method

The substitution method involves solving one equation for one variable and then substituting that expression into the other equation. This reduces the system to a single equation with one variable, making it easier to solve step-by-step.
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04:03
Choosing a Method to Solve Quadratics

Solving Linear Equations

Solving linear equations requires isolating the variable using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Mastery of these operations is essential to find the exact values of variables in the system.
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Solving Linear Equations with Fractions
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