Textbook Question
In Exercises 23–30, use expansion by minors to evaluate each determinant.
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In Exercises 23–30, use expansion by minors to evaluate each determinant.
Solve each system of equations using matrices. Use Gaussian elimination with back-substitution or Gauss-Jordan elimination.
In Exercises 1 - 24, use Gaussian Elimination to find the complete solution to each system of equations, or show that none exists.
Let and . Solve each matrix equation for X. 4A + 3B = - 2X
Solve each system of equations using matrices. Use Gaussian elimination with back-substitution or Gauss-Jordan elimination.
Let and . Solve each matrix equation for X. B - X = 4A