Skip to main content
Ch. 6 - Matrices and Determinants
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 6 - Matrices and DeterminantsProblem 25
Chapter 7, Problem 25

In Exercises 23–30, use expansion by minors to evaluate each determinant. 310340135\(\begin{vmatrix}\)3 & 1 & 0 \\-3 & 4 & 0 \\-1 & 3 & -5\(\end{vmatrix}\)

Verified step by step guidance
1
Identify the 3x3 matrix for which you need to find the determinant using expansion by minors: \[\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & -5 \end{vmatrix}\]
Choose a row or column to expand along. It is often easiest to choose a row or column with zeros to simplify calculations. Here, the third column has two zeros, so expand along the third column.
Write the determinant as a sum of the elements in the chosen column multiplied by their corresponding cofactors. For the third column, the determinant is: \[0 \cdot C_{13} + 0 \cdot C_{23} + (-5) \cdot C_{33}\] where \(C_{ij}\) is the cofactor of the element in row \(i\), column \(j\).
Calculate the cofactor \(C_{33}\). The cofactor is given by: \[C_{33} = (-1)^{3+3} \times M_{33}\] where \(M_{33}\) is the minor obtained by deleting the third row and third column from the matrix. So, find the determinant of the 2x2 matrix: \[\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}\]
Compute the 2x2 determinant: \[M_{33} = (3)(4) - (1)(-3)\] Then multiply by \((-1)^{6} = 1\) to get \(C_{33}\). Finally, multiply \(C_{33}\) by the element \(-5\) from the original matrix to get the determinant of the 3x3 matrix.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
5m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Determinant of a Matrix

The determinant is a scalar value that can be computed from a square matrix and provides important properties such as invertibility. For a 3x3 matrix, the determinant helps determine if the matrix is singular or nonsingular and is essential in solving systems of linear equations.
Recommended video:
Guided course
4:36
Determinants of 2×2 Matrices

Expansion by Minors

Expansion by minors is a method to calculate the determinant of a matrix by expanding along a row or column. It involves computing minors, which are determinants of smaller matrices formed by deleting one row and one column, and combining them with cofactors that include sign adjustments.
Recommended video:
5:12
Graph Ellipses at Origin

Cofactor and Sign Pattern

A cofactor is the minor of an element multiplied by (-1) raised to the sum of the element's row and column indices. The sign pattern alternates in a checkerboard fashion starting with a positive sign at the top-left element, which is crucial for correctly calculating the determinant using expansion by minors.
Recommended video:
Guided course
04:14
Special Products - Square Formulas
Related Practice
Textbook Question

In Exercises 23–30, use expansion by minors to evaluate each determinant. 111222345\(\begin{vmatrix}\)1 & 1 & 1 \\2 & 2 & 2 \\-3 & 4 & -5\(\end{vmatrix}\)

765
views
Textbook Question

Solve each system of equations using matrices. Use Gaussian elimination with back-substitution or Gauss-Jordan elimination.

{x+y+z=4xyz=0xy+z=2\(\begin{cases}\)x + y + z = 4 \(\x\) - y - z = 0 \(\x\) - y + z = 2\(\end{cases}\)

947
views
Textbook Question

In Exercises 1 - 24, use Gaussian Elimination to find the complete solution to each system of equations, or show that none exists. {w+2x+3yz=72x3y+z=4w4x+y=3\(\begin{cases}\)w + 2x + 3y - z = 7 \\2x - 3y + z = 4 \(\w\) - 4x + y = 3\(\end{cases}\)

672
views
Textbook Question

Let A=[372950]A = \(\begin{bmatrix}\)-3 & -7 \\2 & -9 \\5 & 0\(\end{bmatrix}\) and B=[510034]B = \(\begin{bmatrix}\)-5 & -1 \\0 & 0 \\3 & -4\(\end{bmatrix}\). Solve each matrix equation for X. 4A + 3B = - 2X

77
views
Textbook Question

Solve each system of equations using matrices. Use Gaussian elimination with back-substitution or Gauss-Jordan elimination.

{2xyz=4x+y5z=4x2y=4\(\begin{cases}\)2x - y - z = 4 \(\x\) + y - 5z = -4 \(\x\) - 2y = 4\(\end{cases}\)

1039
views
Textbook Question

Let A=[372950]A = \(\begin{bmatrix}\)-3 & -7 \\2 & -9 \\5 & 0\(\end{bmatrix}\) and B=[510034]B = \(\begin{bmatrix}\)-5 & -1 \\0 & 0 \\3 & -4\(\end{bmatrix}\). Solve each matrix equation for X. B - X = 4A

87
views