Skip to main content
Ch. 8 - Sequences, Induction, and Probability
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. 8 - Sequences, Induction, and ProbabilityProblem 84
Chapter 9, Problem 84

Show that the sum of the first n positive odd integers,1 +3 +5 + ··· + (2n − 1), ... is n².

Verified step by step guidance
1
Recognize the sequence given: the first n positive odd integers are 1, 3, 5, ..., (2n - 1). Each term can be expressed as the general term \(a_k = 2k - 1\) where \(k\) ranges from 1 to \(n\).
Write the sum of the first n odd integers as a summation: \(S = \sum_{k=1}^n (2k - 1)\).
Use the properties of summation to separate the sum into two parts: \(S = \sum_{k=1}^n 2k - \sum_{k=1}^n 1\).
Evaluate each summation separately: \(\sum_{k=1}^n 2k = 2 \sum_{k=1}^n k\) and \(\sum_{k=1}^n 1 = n\). Recall that \(\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}\).
Substitute the known formula into the expression and simplify: \(S = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n(n+1) - n = n^2 + n - n = n^2\). This shows that the sum of the first n odd integers is \(n^2\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
2m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Arithmetic Series

An arithmetic series is the sum of terms in an arithmetic sequence, where each term increases by a constant difference. In this problem, the sequence of odd integers (1, 3, 5, ...) has a common difference of 2, and understanding this helps in summing the terms.
Recommended video:
Guided course
5:17
Arithmetic Sequences - General Formula

Mathematical Induction

Mathematical induction is a proof technique used to verify statements for all positive integers. It involves proving a base case and then showing that if the statement holds for an integer k, it also holds for k+1. This method is often used to prove formulas like the sum of odd integers equals n².
Recommended video:
Guided course
05:17
Types of Slope

Sum of Odd Integers Formula

The sum of the first n positive odd integers is given by n². This formula can be derived or proven using induction or by recognizing that adding consecutive odd numbers forms perfect squares, which is a key insight in this problem.
Recommended video:
06:36
Solving Quadratic Equations Using The Quadratic Formula
Related Practice
Textbook Question

In Exercises 81–85, use a calculator's factorial key to evaluate each expression.

54!(543)!3!\(\frac{54!}{(54-3)!3!}\)

1171
views
Textbook Question

Use a calculator's factorial key to evaluate each expression. (300/20)!

927
views
Textbook Question

Write an equation in point-slope form and slope-intercept form for the line passing through (-2, -6) and perpendicular to the line whose equation is x − 3y+ 9 = 0.

209
views
Textbook Question

Use a calculator's factorial key to evaluate each expression. 20!/(20−3)!

837
views
Textbook Question

In Exercises 81–85, use a calculator's factorial key to evaluate each expression.

20!300\(\frac{20!}{300}\)

919
views
Textbook Question

Find the term in the expansion of (x2 + y2)5 containing x4 as a factor.

572
views