Skip to main content
Ch. P - Fundamental Concepts of Algebra
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. P - Fundamental Concepts of AlgebraProblem 112
Chapter 1, Problem 112

In Exercises 111–120, use the order of operations to simplify each expression. 102−100÷52⋅2−3

Verified step by step guidance
1
Start by identifying the order of operations, which follows the PEMDAS rule: Parentheses, Exponents, Multiplication and Division (from left to right), Addition and Subtraction (from left to right).
Evaluate the exponents first. In the expression, calculate 10^2 and 5^2.
Perform the division and multiplication next. Divide 100 by the result of 5^2, then multiply the result by 2.
Subtract the result of the division and multiplication from 10^2.
Finally, subtract 3 from the previous result to simplify the expression completely.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
5m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Order of Operations

The order of operations is a set of rules that dictates the sequence in which mathematical operations should be performed to ensure consistent results. The acronym PEMDAS (Parentheses, Exponents, Multiplication and Division (from left to right), Addition and Subtraction (from left to right)) is commonly used to remember this order. Following these rules is crucial for simplifying expressions correctly.
Recommended video:
Guided course
8:38
Performing Row Operations on Matrices

Exponents

Exponents represent repeated multiplication of a number by itself. For example, 10^2 means 10 multiplied by itself, resulting in 100. Understanding how to evaluate exponents is essential for simplifying expressions that include them, as they can significantly affect the outcome of calculations.
Recommended video:
Guided course
04:06
Rational Exponents

Division and Multiplication

Division and multiplication are inverse operations that are performed from left to right in the order of operations. In expressions, they are treated with equal precedence, meaning that when both operations appear, you perform them in the order they occur from left to right. This is important for accurately simplifying expressions that involve these operations.
Recommended video:
03:42
Finding Zeros & Their Multiplicity
Related Practice
Textbook Question

In Exercises 103–114, factor completely. (x+y)4−100(x+y)2

731
views
Textbook Question

In Exercises 107–114, simplify each exponential expression. Assume that variables represent nonzero real numbers. (3x−4 y z−7)(3x)−3

960
views
Textbook Question

Multiply or divide as indicated. [(x^2+6x+9)(x+3)]/[(x^2-4)(x-2)]

168
views
Textbook Question

In Exercises 111–114, simplify each expression. Assume that all variables represent positive numbers. (x−5/4y1/3x−3/4)−6

1416
views
Textbook Question

In Exercises 107–114, simplify each exponential expression. Assume that variables represent nonzero real numbers. (2^−1x^−3y^−1)^−2(2x^−6y^4)^−2(9x^3y^−3)^0/(2x^−4y^−6)^2

897
views
Textbook Question

Multiply or divide as indicated. [(x^2-5x-24)/(x^2-x-12)]/[(x^2-10x+16)/(x^2+x-6)]

163
views