Textbook Question
Evaluate each algebraic expression for x = 2 and y = -5. |x|+|y|
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Evaluate each algebraic expression for x = 2 and y = -5. |x|+|y|
Evaluate each algebraic expression for x = 2 and y= -5. |x+y|
In Exercises 33–68, add or subtract as indicated. 4/(x2+6x+9) + 4/(x+3)
Evaluate each expression in Exercises 55–66, or indicate that the root is not a real number. ⁵√(−3)5
Evaluate each expression 161/2.
Simplify the radical expressions in Exercises 58 - 62. ∜(32x5)/∜(16x) (Assume that x > 0.)