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Ch. P - Fundamental Concepts of Algebra
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. P - Fundamental Concepts of AlgebraProblem 61
Chapter 1, Problem 61

Simplify the radical expression. 4∛16 + 5∛2

Verified step by step guidance
1
Identify the radical expressions to simplify: \(4\sqrt[3]{16} + 5\sqrt[3]{2}\).
Express the radicands in terms of prime factors or powers to see if they can be simplified: \(16 = 2^4\) and \(2 = 2^1\).
Rewrite the cube roots using the prime factorization: \(\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{2} = 2 \cdot \sqrt[3]{2}\).
Substitute back into the original expression: \(4 \cdot (2 \cdot \sqrt[3]{2}) + 5 \cdot \sqrt[3]{2}\).
Factor out the common cube root term \(\sqrt[3]{2}\): \((4 \cdot 2 + 5) \cdot \sqrt[3]{2}\) and simplify inside the parentheses.

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Video duration:
5m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Simplifying Radicals

Simplifying radicals involves rewriting the expression so that the radicand (the number inside the root) has no perfect powers corresponding to the root's index. For cube roots, this means factoring out perfect cubes to simplify the expression. This process makes the radical easier to work with or combine.
Recommended video:
Guided course
5:48
Adding & Subtracting Unlike Radicals by Simplifying

Properties of Cube Roots

Cube roots are the inverse operation of cubing a number. The cube root of a product equals the product of the cube roots, i.e., ∛(a * b) = ∛a * ∛b. This property allows breaking down complex radicands into simpler factors to simplify or combine terms.
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02:20
Imaginary Roots with the Square Root Property

Combining Like Radicals

Like radicals have the same index and radicand after simplification. Only like radicals can be added or subtracted by combining their coefficients. Recognizing and simplifying radicals to their simplest form is essential before combining them.
Recommended video:
Guided course
03:50
Adding & Subtracting Like Radicals
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