Simplify the radical expression. 4∛16 + 5∛2

Textbook Question
Simplify each exponential expression in Exercises 23–64.
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Simplify each exponential expression in Exercises 23–64.
Evaluate each algebraic expression for x = 2 and y= -5. |x+y|
In Exercises 33–68, add or subtract as indicated. 4/(x2+6x+9) + 4/(x+3)
In Exercises 33–68, add or subtract as indicated. 3/(2x+4) + 2/(3x+6)
Factor using the formula for the sum or difference of two cubes.
Simplify the radical expressions in Exercises 58 - 62. ∜(32x5)/∜(16x) (Assume that x > 0.)