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Ch. P - Fundamental Concepts of Algebra
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. P - Fundamental Concepts of AlgebraProblem 17
Chapter 1, Problem 17

The formula C=5/9(F-32) expresses the relationship between Fahrenheit temperature, F, and Celsius temperature, C. In Exercises 17–18, use the formula to convert the given Fahrenheit temperature to its equivalent temperature on the Celsius scale. 50 °F

Verified step by step guidance
1
Identify the given Fahrenheit temperature, which is \(F = 50\) degrees.
Recall the formula that relates Fahrenheit and Celsius temperatures: \(C = \frac{5}{9}(F - 32)\).
Substitute the given Fahrenheit value into the formula: \(C = \frac{5}{9}(50 - 32)\).
Simplify the expression inside the parentheses: calculate \(50 - 32\).
Multiply the result by \(\frac{5}{9}\) to find the Celsius temperature.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Linear Equations

A linear equation represents a straight-line relationship between variables, often in the form y = mx + b. In this problem, the formula C = (5/9)(F - 32) is a linear equation relating Fahrenheit (F) and Celsius (C) temperatures, where the conversion involves scaling and shifting values.
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06:00
Categorizing Linear Equations

Temperature Conversion Formula

The temperature conversion formula converts Fahrenheit to Celsius by adjusting for the difference in zero points and scaling the degree size. Specifically, subtracting 32 from Fahrenheit accounts for the offset, and multiplying by 5/9 scales the temperature to the Celsius degree size.
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06:36
Solving Quadratic Equations Using The Quadratic Formula

Substitution in Algebraic Expressions

Substitution involves replacing a variable in an expression with a given value to evaluate it. Here, substituting F = 50 into the formula allows calculation of the corresponding Celsius temperature by performing arithmetic operations on the expression.
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Guided course
05:09
Introduction to Algebraic Expressions
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