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Ch. 2 - Graphs and Functions
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 2 - Graphs and FunctionsProblem 86
Chapter 3, Problem 86

Determine whether each equation has a graph that is symmetric with respect to the x-axis, the y-axis, the origin, or none of these. 5y2+5x2=305y^2 + 5x^2 =30

Verified step by step guidance
1
Rewrite the given equation for clarity: \(5y^2 + 5x^2 = 30\).
To check symmetry with respect to the y-axis, replace \(x\) with \(-x\) and see if the equation remains unchanged: \(5y^2 + 5(-x)^2 = 30\).
To check symmetry with respect to the x-axis, replace \(y\) with \(-y\) and see if the equation remains unchanged: \(5(-y)^2 + 5x^2 = 30\).
To check symmetry with respect to the origin, replace both \(x\) with \(-x\) and \(y\) with \(-y\) and see if the equation remains unchanged: \(5(-y)^2 + 5(-x)^2 = 30\).
Compare the resulting equations from each substitution to the original equation to determine which symmetries hold true.

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Symmetry with Respect to the x-axis

A graph is symmetric about the x-axis if replacing y with -y in the equation yields an equivalent equation. This means the graph looks the same above and below the x-axis, reflecting points across it.
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Symmetry with Respect to the y-axis

A graph is symmetric about the y-axis if replacing x with -x in the equation results in the same equation. This indicates the graph mirrors itself on the left and right sides of the y-axis.
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Symmetry with Respect to the Origin

A graph is symmetric about the origin if replacing both x with -x and y with -y produces the original equation. This means the graph is unchanged when rotated 180 degrees around the origin.
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