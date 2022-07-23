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Ch. 5 - Systems and Matrices
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 5 - Systems and MatricesProblem 28
Chapter 6, Problem 28

Solve each nonlinear system of equations. Give all solutions, including those with nonreal complex components. See Examples 1–5.
x2+2y2=9 x^2 + 2y^2 = 9
x2+y2=25x^2+y^2=25

Verified step by step guidance
1
Start by writing down the system of equations: \[x^2 + 2y^2 = 9\] \[x^2 + y^2 = 25\]
Subtract the second equation from the first to eliminate \(x^2\): \[ (x^2 + 2y^2) - (x^2 + y^2) = 9 - 25 \] which simplifies to \[ y^2 = -16 \]
Solve for \(y\) by taking the square root of both sides: \[ y = \pm \sqrt{-16} \] Recall that \(\sqrt{-1} = i\), so \[ y = \pm 4i \]
Substitute each value of \(y\) back into the second original equation to solve for \(x^2\): \[ x^2 + y^2 = 25 \] Replace \(y^2\) with \(-16\) to get \[ x^2 - 16 = 25 \]
Solve for \(x^2\) and then find \(x\) by taking the square root: \[ x^2 = 25 + 16 \] \[ x = \pm \sqrt{41} \] Thus, the solutions include complex \(y\) values and real \(x\) values.

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Video duration:
10m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Nonlinear Systems of Equations

A nonlinear system consists of two or more equations where at least one equation is nonlinear, such as involving variables raised to powers other than one. Solving these systems requires methods beyond simple substitution or elimination used for linear systems, often involving algebraic manipulation or substitution to reduce the system to solvable forms.
Recommended video:
Guided course
3:21
Nonlinear Inequalities

Substitution and Elimination Methods

These are algebraic techniques used to solve systems of equations. Substitution involves solving one equation for a variable and substituting into the other, while elimination involves adding or subtracting equations to eliminate a variable. Both methods help reduce the system to a single equation in one variable, facilitating the solution of nonlinear systems.
Recommended video:
Guided course
6:04
How to Multiply Equations in Elimination Method

Complex Solutions in Algebra

When solving nonlinear systems, solutions may include complex numbers, especially if the equations represent curves that do not intersect in the real plane. Complex solutions involve imaginary numbers and are valid solutions in algebra, expanding the solution set beyond real numbers and providing a complete understanding of the system.
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05:02
Multiplying Complex Numbers
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