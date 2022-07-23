Textbook Question
Graph each inequality. y ≤ log(x - 1) - 2
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Graph each inequality. y ≤ log(x - 1) - 2
Find each sum or difference, if possible.
Solve each system, using the method indicated.
x - z = -3
y + z = 6
2x - 3z = -9 (Gauss-Jordan)
Solve each system by elimination. In systems with fractions, first clear denominators.
x/2+ y/3 = 4
3x/2+3y/2 = 15
Find the partial fraction decomposition for each rational expression. See Examples 1–4. (2x5 + 3x4 - 3x3 - 2x2 + x)/(2x2 + 5x + 2)
Find the partial fraction decomposition for each rational expression. See Examples 1–4. 1/(x(2x + 1)(3x2 + 4))