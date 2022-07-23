Textbook Question
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12
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Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12
Find each product. [(3q+5)-p][(3q+5)+p]
Find each product. [(9r-s)+2][(9r-s)-2]
Add or subtract, as indicated. 1/6m + 2/5m + 4/m
Add or subtract as indicated. Write answers in lowest terms as needed.2/9 + 5/9
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. 64/6-2