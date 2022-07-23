Skip to main content
Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 54
Chapter 1, Problem 54

Let A = {2, 4, 6, 8, 10, 12}, B = {2, 4, 8, 10}, C = {4, 10, 12}, D = {2, 10}, andU = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. Determine whether each statement is true or false. D ⊆ A

Verified step by step guidance
1
Recall that the notation \(D \subseteq A\) means that set \(D\) is a subset of set \(A\), which implies every element of \(D\) must also be an element of \(A\).
List the elements of set \(D\): \(D = \{2, 10\}\).
List the elements of set \(A\): \(A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}\).
Check each element of \(D\) to see if it is contained in \(A\): verify if \(2 \in A\) and if \(10 \in A\).
If all elements of \(D\) are found in \(A\), then the statement \(D \subseteq A\) is true; otherwise, it is false.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
1m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Subset Definition

A set D is a subset of set A if every element of D is also an element of A. This means all members of D must be contained within A for D ⊆ A to be true.
Recommended video:
Guided course
05:13
Introduction to Polynomials

Set Membership

Set membership refers to whether an element belongs to a particular set. To verify subset relations, you must check if each element of one set is present in the other.
Recommended video:
05:18
Interval Notation

Universal Set Context

The universal set U contains all elements under consideration. Understanding U helps clarify the scope of sets A, B, C, and D, ensuring no elements outside U are mistakenly included.
Recommended video:
05:18
Interval Notation
Related Practice
Textbook Question

Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12

882
views
Textbook Question

Find each product. [(3q+5)-p][(3q+5)+p]

900
views
Textbook Question

Find each product. [(9r-s)+2][(9r-s)-2]

935
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. 1/6m + 2/5m + 4/m

964
views
Textbook Question

Add or subtract as indicated. Write answers in lowest terms as needed.2/9 + 5/9

971
views
Textbook Question

Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. 64/6-2

876
views