Textbook Question
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12
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Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. y8/y12
Find each product. [(9r-s)+2][(9r-s)-2]
Add or subtract, as indicated. 1/6m + 2/5m + 4/m
Let A = {2, 4, 6, 8, 10, 12}, B = {2, 4, 8, 10}, C = {4, 10, 12}, D = {2, 10}, andU = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. Determine whether each statement is true or false. D ⊆ A
Factor each trinomial, if possible. See Examples 3 and 4. 4x2y2+28xy+49
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. 64/6-2