Textbook Question
Find each product. [(9r-s)+2][(9r-s)-2]
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Find each product. [(9r-s)+2][(9r-s)-2]
Use the rules for radicals to perform the indicated operations. Assume all variable expressions represent positive real numbers. √14 • √3pqr
Find each product. [(3a+b)-1]2
Add or subtract as indicated. Write answers in lowest terms as needed.2/9 + 5/9
Add or subtract as indicated. Write answers in lowest terms as needed. 7/12 + 1/12
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent nonzero real numbers. 64/6-2