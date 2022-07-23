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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 54
Chapter 1, Problem 54

Find each product. [(9r-s)+2][(9r-s)-2]

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression is in the form of a product of two binomials: \([(9r - s) + 2][(9r - s) - 2]\). This matches the pattern of a difference of squares: \((a + b)(a - b) = a^2 - b^2\).
Identify \(a\) and \(b\) in the expression: here, \(a = (9r - s)\) and \(b = 2\).
Apply the difference of squares formula: \((9r - s)^2 - 2^2\).
Expand the square of the binomial \((9r - s)^2\) using the formula \((x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2\), where \(x = 9r\) and \(y = s\).
Write the final expression as \(81r^2 - 18rs + s^2 - 4\), combining all parts without simplifying further.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Difference of Squares

The difference of squares is a special product formula expressed as (a + b)(a - b) = a² - b². It allows quick multiplication of two binomials that are conjugates, simplifying the expression by subtracting the square of the second term from the square of the first.
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Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Binomial Expressions

A binomial is an algebraic expression containing two terms connected by addition or subtraction. Understanding how to manipulate binomials, including addition, subtraction, and multiplication, is essential for simplifying expressions and solving equations.
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Introduction to Algebraic Expressions

Exponentiation of Algebraic Terms

Exponentiation involves raising variables or expressions to a power, such as squaring a binomial term. Knowing how to correctly apply exponents to variables and constants is crucial for expanding and simplifying algebraic expressions.
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Simplifying Algebraic Expressions
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