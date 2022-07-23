Textbook Question
Write each percent as a decimal. 39%
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Write each percent as a decimal. 39%
Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0. (p - 4) / (√p + 2)
Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0. (1 + √3) / (3√5 + 2√3)
Write each percent as a decimal. 4%
Write each percent as a decimal. 7%
Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0. (9 - r) / (3 - √r)