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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 154
Chapter 1, Problem 154

Write each percent as a decimal. 4%

Verified step by step guidance
1
Understand that to convert a percent to a decimal, you divide the percent value by 100 because 'percent' means 'per hundred'.
Write the given percent as a fraction: 4% = \( \frac{4}{100} \).
Divide 4 by 100 to convert the fraction to a decimal: \( \frac{4}{100} = 0.04 \).
Alternatively, move the decimal point two places to the left in the number 4 to convert it to a decimal: 4 → 0.04.
Write the final decimal form of 4% as 0.04.

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Video duration:
36s
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Understanding Percentages

A percentage represents a part out of 100. It is a way to express ratios or fractions with a denominator of 100. For example, 4% means 4 out of 100, which helps in comparing quantities easily.
Recommended video:
06:04
Introduction to Polynomial Functions

Converting Percent to Decimal

To convert a percent to a decimal, divide the percentage value by 100. This shifts the decimal point two places to the left. For instance, 4% becomes 0.04 as a decimal.
Recommended video:
04:34
Converting Standard Form to Vertex Form

Decimal Notation

Decimal notation expresses numbers using a decimal point to separate the whole number part from the fractional part. Decimals are used for precise values and are essential in calculations involving percentages.
Recommended video:
05:18
Interval Notation
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