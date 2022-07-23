Write each percent as a decimal. 4%

Textbook Question
Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0.
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Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0.
Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0. (p - 4) / (√p + 2)
Find the given distances between points P, Q, R, and S on a number line, with coordi-nates -4, -1, 8, and 12, respectively. d(Q,R)
Write each percent as a decimal. 7%
Rationalize each denominator. Assume all variables represent nonnegative numbers and that no denominators are 0. (9 - r) / (3 - √r)
Write each percent as a decimal. 117%