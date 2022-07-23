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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 155
Chapter 1, Problem 155

Write each percent as a decimal. 117%

Verified step by step guidance
1
Recall that to convert a percent to a decimal, you divide the percent value by 100.
Write the given percent as a fraction over 100: \(117\% = \frac{117}{100}\).
Perform the division to express the fraction as a decimal: \(\frac{117}{100} = 1.17\).
Therefore, the decimal equivalent of 117% is 1.17.
Remember that percentages greater than 100% will result in decimals greater than 1.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Understanding Percentages

A percentage represents a part out of 100. It is a way to express ratios or fractions with a denominator of 100. For example, 117% means 117 parts out of 100, which is more than a whole.
Recommended video:
06:04
Introduction to Polynomial Functions

Converting Percent to Decimal

To convert a percentage to a decimal, divide the percentage value by 100. This shifts the decimal point two places to the left. For instance, 117% becomes 1.17 as a decimal.
Recommended video:
04:34
Converting Standard Form to Vertex Form

Decimal Notation and Place Value

Decimal notation uses a decimal point to separate whole numbers from fractional parts. Understanding place value helps interpret decimals correctly, such as recognizing that 1.17 means 1 whole and 17 hundredths.
Recommended video:
05:18
Interval Notation
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