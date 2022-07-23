Skip to main content
Ch.1 - Matter, Measurement & Problem Solving
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 4th Edition
Tro4th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780134112831Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 4th EditionCh.1 - Matter, Measurement & Problem SolvingProblem 87
Chapter 1, Problem 87

Calculate to the correct number of significant figures. a. (24.6681 * 2.38) + 332.58 b. (85.3 - 21.489) , 0.0059 c. (512 , 986.7) + 5.44 d. [(28.7 * 105) , 48.533] + 144.99

Verified step by step guidance
1
Step 1: For each operation, identify the number of significant figures in each number involved. For multiplication and division, the result should have the same number of significant figures as the number with the least significant figures in the operation. For addition and subtraction, the result should have the same number of decimal places as the number with the least decimal places.
Step 2: Perform the operations while keeping track of significant figures. For part a, multiply 24.6681 and 2.38 first, then add 332.58 to the product. For part b, subtract 21.489 from 85.3, then divide the result by 0.0059. For part c, divide 512 by 986.7, then add 5.44 to the quotient. For part d, multiply 28.7 by 105, divide the product by 48.533, and finally add 144.99 to the quotient.
Step 3: Round each intermediate and final result to the correct number of significant figures or decimal places as determined in Step 1.
Step 4: Ensure that the final answers are presented with the correct significant figures or decimal places, reflecting the precision of the least precise measurement used in the calculations.
Step 5: Review each calculation to confirm that the rules for significant figures have been consistently applied throughout the problem.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
1m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Significant Figures

Significant figures are the digits in a number that contribute to its precision. This includes all non-zero digits, any zeros between significant digits, and trailing zeros in the decimal portion. Understanding significant figures is crucial for accurately reporting measurements and calculations in chemistry, as it reflects the precision of the data used.
Recommended video:
Guided course
01:09
Significant Figures Example

Rules for Addition and Subtraction

When performing addition or subtraction, the result should be reported with the same number of decimal places as the measurement with the least number of decimal places. This rule ensures that the precision of the result is not overstated, maintaining the integrity of the data derived from the calculations.
Recommended video:
Guided course
01:47
Scientific Notation in Addition and Substraction

Rules for Multiplication and Division

For multiplication and division, the result should be reported with the same number of significant figures as the measurement that has the least number of significant figures. This rule is essential for maintaining the accuracy of calculated values, as it reflects the limitations of the least precise measurement involved in the calculation.
Recommended video:
Guided course
02:10
Scientific Notation in Multiplication and Division
Related Practice
Textbook Question

Calculate to the correct number of significant figures. d. (3.14 × 2.4367) - 2.34

889
views
Textbook Question

Calculate to the correct number of significant figures. a. [(1.7×106) / (2.63×105)] + 7.33 b. (568.99 - 232.1) / 5.3

587
views
1
comments
Textbook Question

Calculate to the correct number of significant figures. a. 0.004 + 0.09879 b. 1239.3 + 9.73 + 3.42 c. 2.4 - 1.777

579
views
Textbook Question

Calculate to the correct number of significant figures. a. 0.004 + 0.09879 b. 1239.3 + 9.73 + 3.42 c. 2.4 - 1.777 d. 532 + 7.3 - 48.523

Textbook Question

Calculate to the correct number of significant figures. d. 532 + 7.3 - 48.523

828
views
Textbook Question

Calculate to the correct number of significant figures. c. (9443 + 45 - 9.9) × 8.1 × 106

1156
views