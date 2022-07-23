Textbook Question
Calculate to the correct number of significant figures. d. (3.14 × 2.4367) - 2.34
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Calculate to the correct number of significant figures. d. (3.14 × 2.4367) - 2.34
Calculate to the correct number of significant figures. a. [(1.7×106) / (2.63×105)] + 7.33 b. (568.99 - 232.1) / 5.3
Calculate to the correct number of significant figures. a. 0.004 + 0.09879 b. 1239.3 + 9.73 + 3.42 c. 2.4 - 1.777
Calculate to the correct number of significant figures. a. 0.004 + 0.09879 b. 1239.3 + 9.73 + 3.42 c. 2.4 - 1.777 d. 532 + 7.3 - 48.523
Calculate to the correct number of significant figures. d. 532 + 7.3 - 48.523
Calculate to the correct number of significant figures. c. (9443 + 45 - 9.9) × 8.1 × 106