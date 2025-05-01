Skip to main content
Ch.16 - Acids and Bases
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 4th Edition
Tro4th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780134112831Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 4th EditionCh.16 - Acids and BasesProblem 7
Chapter 16, Problem 7

A 0.115 M solution of a weak acid (HA) has a pH of 3.29. Calculate the acid ionization constant (Ka) for the acid.

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the problem. We are given the concentration of a weak acid (HA) and the pH of the solution. We need to find the acid ionization constant (K_a).
Step 2: Convert the pH to the concentration of hydrogen ions [H^+]. Use the formula: [H^+] = 10^{-pH}.
Step 3: Write the expression for the ionization of the weak acid: HA \(\rightleftharpoons\) H^+ + A^-.
Step 4: Set up the expression for the acid ionization constant (K_a): K_a = \(\frac{[H^+][A^-]}{[HA]}\).
Step 5: Assume that [H^+] = [A^-] and that the initial concentration of HA decreases by [H^+]. Substitute these values into the K_a expression and solve for K_a.

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

pH and pKa

pH is a measure of the hydrogen ion concentration in a solution, calculated as pH = -log[H+]. For weak acids, the pKa is related to the strength of the acid, with lower pKa values indicating stronger acids. The relationship between pH and pKa is crucial for understanding acid dissociation and calculating the acid ionization constant (Ka).
Recommended video:
Guided course
02:33
The pH Scale

Acid Ionization Constant (Ka)

The acid ionization constant (Ka) quantifies the strength of a weak acid in solution. It is defined by the equilibrium expression: Ka = [H+][A-]/[HA], where [H+] is the concentration of hydrogen ions, [A-] is the concentration of the conjugate base, and [HA] is the concentration of the undissociated acid. A higher Ka value indicates a stronger acid.
Recommended video:
Guided course
03:50
Characteristics of Ka and Kb

Equilibrium Concentrations

In a weak acid solution, the equilibrium concentrations of the species involved must be determined to calculate Ka. For a weak acid HA dissociating into H+ and A-, the initial concentration, the change in concentration due to dissociation, and the equilibrium concentrations are essential for applying the Ka expression. Understanding how to set up these concentrations is key to solving the problem.
Related Practice
Textbook Question

Identify each substance as an acid or a base and write a chemical equation showing how it is an acid or a base according to the Arrhenius definition. a. HNO3(aq) b. NH4+(aq) d. HC2H3O2(aq)

887
views
Textbook Question

Identify each substance as an acid or a base and write a chemical equation showing how it is an acid or a base according to the Arrhenius definition. c. KOH(aq)

426
views