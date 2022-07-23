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Ch. 6 - Stereoisomerism: Arrangement of Atoms in Space
Mullins - Organic Chemistry: A Learner Centered Approach 1st Edition
Mullins1st EditionOrganic Chemistry: A Learner Centered ApproachISBN: 9780137566471Not the one you use?Change textbook
All textbooksMullins 1st EditionCh. 6 - Stereoisomerism: Arrangement of Atoms in SpaceProblem 47c
Chapter 5, Problem 47c

Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical.
(c)

Verified step by step guidance
1
Analyze the molecular structures provided in the image. Both molecules are cyclic sugars with the same molecular formula, indicating they are stereoisomers.
Examine the orientation of the hydroxyl (-OH) groups attached to the carbon atoms in the ring. Notice that the configuration of at least one hydroxyl group differs between the two molecules.
Determine whether the molecules are mirror images of each other. If they are, they are enantiomers. If they are not, they are diastereomers.
Check for any differences in connectivity or functional groups. Since the connectivity and functional groups are identical, the molecules are not functional group isomers or chain isomers.
Conclude that the relationship between the two molecules is diastereomers, as they are stereoisomers that are not mirror images of each other.

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Video duration:
3m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Isomerism

Isomerism refers to the phenomenon where two or more compounds have the same molecular formula but different structural or spatial arrangements. This can lead to variations in physical and chemical properties. Understanding isomerism is crucial for distinguishing between different types of isomers, such as chain, positional, and functional group isomers.
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Monosaccharides - D and L Isomerism

Stereoisomers

Stereoisomers are compounds that have the same molecular formula and connectivity of atoms but differ in the spatial arrangement of their atoms. This category includes enantiomers, which are non-superimposable mirror images, and diastereomers, which are not mirror images of each other. Recognizing stereoisomerism is essential for understanding the behavior of molecules in biological systems.
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Determining when molecules are stereoisomers.

Conformational Isomers

Conformational isomers, or conformers, are different spatial arrangements of a molecule that result from rotation around single bonds. These isomers can interconvert easily and often have distinct energy levels and stability. Analyzing conformational isomers is important for understanding the dynamics and reactivity of organic molecules.
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Understanding what a conformer is.
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Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical

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