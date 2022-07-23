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Ch. 6 - Stereoisomerism: Arrangement of Atoms in Space
Mullins - Organic Chemistry: A Learner Centered Approach 1st Edition
Mullins1st EditionOrganic Chemistry: A Learner Centered ApproachISBN: 9780137566471Not the one you use?Change textbook
All textbooksMullins 1st EditionCh. 6 - Stereoisomerism: Arrangement of Atoms in SpaceProblem 47a
Chapter 5, Problem 47a

Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical
(a) Two molecular structures illustrating different isomer types, including a chiral center and varying connectivity.

Verified step by step guidance
1
Understand the definitions of the terms provided: Chain isomers differ in the carbon chain arrangement, positional isomers differ in the position of a functional group, functional group isomers have different functional groups but the same molecular formula, enantiomers are non-superimposable mirror images, diastereomers are stereoisomers that are not mirror images, conformational isomers differ by rotation around a single bond, and identical molecules are the same in every aspect.
Examine the molecular formulas of the two molecules to confirm they have the same molecular formula. If they do not, they are not isomers.
Compare the connectivity of the atoms in the two molecules. If the connectivity differs, determine whether the difference is due to a change in the carbon chain (chain isomers) or the functional group (functional group isomers).
If the connectivity is the same, analyze the position of the functional groups. If the functional group is in a different position, they are positional isomers.
If the connectivity and positions are the same, examine the stereochemistry. Check for mirror image relationships (enantiomers), non-mirror image stereoisomers (diastereomers), or differences due to bond rotation (conformational isomers). If none of these apply, the molecules are identical.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Isomerism

Isomerism refers to the phenomenon where two or more compounds have the same molecular formula but different structural or spatial arrangements. This leads to distinct physical and chemical properties among the isomers. Understanding isomerism is crucial for analyzing the relationships between different molecules, as it encompasses various types such as chain, positional, and functional group isomers.
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Monosaccharides - D and L Isomerism

Stereoisomerism

Stereoisomerism is a type of isomerism where compounds have the same connectivity of atoms but differ in the spatial arrangement of those atoms. This category includes enantiomers, which are non-superimposable mirror images, and diastereomers, which are not mirror images of each other. Recognizing stereoisomers is essential for understanding the three-dimensional aspects of molecular interactions and reactivity.
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01:58
Determining when molecules are stereoisomers.

Conformational Isomers

Conformational isomers, or conformers, are different spatial arrangements of a molecule that result from rotation around single bonds. These isomers can interconvert easily and often have different energy levels, influencing their stability and reactivity. Understanding conformational isomers is important for grasping how molecular shape affects chemical behavior and interactions.
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03:29
Understanding what a conformer is.
Related Practice
Textbook Question

Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical.

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Classify the following objects and molecules as chiral or achiral.

(k)

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Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical

(e)

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Textbook Question

Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical

(d)

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Classify the following objects and molecules as chiral or achiral.

(h)

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Classify the following objects and molecules as chiral or achiral.

(l)

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