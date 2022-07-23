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Ch. 6 - Stereoisomerism: Arrangement of Atoms in Space
Mullins - Organic Chemistry: A Learner Centered Approach 1st Edition
Mullins1st EditionOrganic Chemistry: A Learner Centered ApproachISBN: 9780137566471Not the one you use?Change textbook
All textbooksMullins 1st EditionCh. 6 - Stereoisomerism: Arrangement of Atoms in SpaceProblem 47e
Chapter 5, Problem 47e

Define the relationship between each set of two molecules as chain isomers, positional isomers, functional group isomers, enantiomers, diastereomers, conformational isomers, or identical
(e) Two chemical structures showing hydroxyl groups, illustrating relationships between isomers in organic chemistry.

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the definitions of the terms provided in the problem. For example: Chain isomers differ in the carbon chain arrangement, positional isomers differ in the position of a functional group, functional group isomers have different functional groups, enantiomers are non-superimposable mirror images, diastereomers are stereoisomers that are not mirror images, conformational isomers differ by rotation around a single bond, and identical molecules are the same in every aspect.
Step 2: Analyze the molecular structures of the two given molecules. Look for differences in the carbon chain, functional groups, or stereochemistry. If the structures are not provided, ensure you have them drawn or described clearly.
Step 3: Compare the carbon chain arrangement. If the molecules differ in the branching or length of the carbon chain, they are chain isomers.
Step 4: Examine the position of functional groups. If the functional group is located at different positions on the carbon chain, the molecules are positional isomers. If the functional groups themselves are different, they are functional group isomers.
Step 5: Evaluate stereochemistry. If the molecules are mirror images but not superimposable, they are enantiomers. If they are stereoisomers but not mirror images, they are diastereomers. If the difference is due to rotation around a single bond, they are conformational isomers. If none of these differences exist, the molecules are identical.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Isomerism

Isomerism refers to the phenomenon where two or more compounds have the same molecular formula but different structural or spatial arrangements. This leads to distinct physical and chemical properties among the isomers. Understanding isomerism is crucial for analyzing the relationships between different molecules, as it encompasses various types such as chain, positional, functional group, and stereoisomers.
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Stereoisomers

Stereoisomers are compounds that have the same molecular formula and connectivity of atoms but differ in the spatial arrangement of their atoms. This category includes enantiomers, which are non-superimposable mirror images, and diastereomers, which are not mirror images of each other. Recognizing stereoisomerism is essential for understanding the three-dimensional aspects of molecular interactions and reactivity.
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Determining when molecules are stereoisomers.

Structural Isomers

Structural isomers are compounds that share the same molecular formula but differ in the connectivity of their atoms. This includes chain isomers, which differ in the arrangement of the carbon skeleton, and positional isomers, which have the same functional groups in different positions. Grasping structural isomerism is vital for distinguishing between compounds that may have similar properties but behave differently in chemical reactions.
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