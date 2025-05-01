Quantitative Reasoning
Improve your experience by picking them
z=43,z=−16z=\(\frac\)43,z=-\(\frac\)16z=34,z=−61
z=43,z=−12z=\(\frac\)43,z=-\(\frac\)12z=34,z=−21
z=54,z=−12z=\(\frac\)54,z=-\(\frac\)12z=45,z=−21
z=54,z=−16z=\(\frac\)54,z=-\(\frac\)16z=45,z=−61
Master Introduction to the Quadratic Formula with a bite sized video explanation from Nick Kaneko
Find the solution(s) using the quadratic formula.
x2+6x−7=0x^2+6x-7=0
4x2−4x+1=04x^2-4x+1=0
4(x−2)2−5=x+74\(\left\)(x-2\(\right\))^2-5=x+7
32(x+5)2−4=x+1\(\frac\)32\(\left\)(x+5\(\right\))^2-4=x+1