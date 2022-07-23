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Ch. 3 - Trigonometric Identities and Equations
Blitzer - Trigonometry 3rd Edition
Blitzer3rd EditionTrigonometryISBN: 9780137316601Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 3rd EditionCh. 3 - Trigonometric Identities and EquationsProblem 3.3.62
Chapter 3, Problem 3.3.62

In Exercises 59–68, verify each identity.
cos²(θ/2) = (sec θ + 1)/(2 sec θ)

Verified step by step guidance
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Start by writing down the given identity clearly: \(\frac{\theta \sec^2 \theta}{2} + 1 = \frac{\cos^2 \theta}{2 \sec \theta}\).
Recall the definition of secant: \(\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}\). Use this to rewrite all secant terms in the identity in terms of cosine.
Rewrite the left-hand side (LHS) by substituting \(\sec^2 \theta\) with \(\frac{1}{\cos^2 \theta}\), so the LHS becomes \(\frac{\theta}{2 \cos^2 \theta} + 1\).
Rewrite the right-hand side (RHS) by substituting \(\sec \theta\) with \(\frac{1}{\cos \theta}\), so the RHS becomes \(\frac{\cos^2 \theta}{2 \times \frac{1}{\cos \theta}} = \frac{\cos^2 \theta \times \cos \theta}{2} = \frac{\cos^3 \theta}{2}\).
Simplify both sides as much as possible and then check if they are equal by manipulating the expressions algebraically, such as finding a common denominator or factoring, to verify the identity.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Trigonometric Identities

Trigonometric identities are equations involving trigonometric functions that hold true for all values within their domains. Verifying an identity means showing that both sides of the equation simplify to the same expression using known identities and algebraic manipulation.
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Fundamental Trigonometric Identities

Secant and Cosine Relationship

Secant (sec θ) is the reciprocal of cosine (cos θ), defined as sec θ = 1/cos θ. Understanding this relationship is crucial for rewriting expressions and simplifying terms involving secant and cosine functions.
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Graphs of Secant and Cosecant Functions

Algebraic Manipulation in Trigonometry

Simplifying trigonometric expressions often requires algebraic skills such as factoring, finding common denominators, and combining fractions. These techniques help transform complex expressions into simpler or equivalent forms to verify identities.
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