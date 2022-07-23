Textbook Question
Exercises 39–52 involve trigonometric equations quadratic in form. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). 2 cos² x + 3 cos x + 1 = 0
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Exercises 39–52 involve trigonometric equations quadratic in form. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). 2 cos² x + 3 cos x + 1 = 0
In Exercises 59–68, verify each identity.
cos²(θ/2) = (sec θ + 1)/(2 sec θ)
In Exercises 63–84, use an identity to solve each equation on the interval [0, 2𝝅). 2 cos² x + sin x - 1 = 0
In Exercises 47–54, use the figures to find the exact value of each trigonometric function. tan(θ/2)
In Exercises 53–62, solve each equation on the interval [0, 2𝝅). tan² x cos x = tan² x
In Exercises 47–54, use the figures to find the exact value of each trigonometric function. cos(α/2)