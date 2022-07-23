Textbook Question
In Exercises 53–62, solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sin x + 2 sin x cos x = 0
455
views
In Exercises 53–62, solve each equation on the interval [0, 2𝝅). sin x + 2 sin x cos x = 0
Exercises 39–52 involve trigonometric equations quadratic in form. Solve each equation on the interval [0, 2𝝅). 2 cos² x + 3 cos x + 1 = 0
In Exercises 59–68, verify each identity.
cos²(θ/2) = (sec θ + 1)/(2 sec θ)
In Exercises 53–62, solve each equation on the interval [0, 2𝝅). (2 cos x + √ 3) (2 sin x + 1) = 0
In Exercises 47–54, use the figures to find the exact value of each trigonometric function. tan(θ/2)
In Exercises 47–54, use the figures to find the exact value of each trigonometric function. cos(α/2)