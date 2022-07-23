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Ch. 3 - Trigonometric Identities and Equations
Blitzer - Trigonometry 3rd Edition
Blitzer3rd EditionTrigonometryISBN: 9780137316601Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 3rd EditionCh. 3 - Trigonometric Identities and EquationsProblem 3.5.61
Chapter 3, Problem 3.5.61

In Exercises 53–62, solve each equation on the interval [0, 2𝝅). tan² x cos x = tan² x

Verified step by step guidance
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Start by writing down the given equation: \(\tan^{2} x \cos x = \tan^{2} x\).
Bring all terms to one side to set the equation equal to zero: \(\tan^{2} x \cos x - \tan^{2} x = 0\).
Factor out the common term \(\tan^{2} x\): \(\tan^{2} x (\cos x - 1) = 0\).
Set each factor equal to zero to find possible solutions: \(\tan^{2} x = 0\) or \(\cos x - 1 = 0\).
Solve each equation separately on the interval \([0, 2\pi)\): - For \(\tan^{2} x = 0\), find \(x\) such that \(\tan x = 0\). - For \(\cos x - 1 = 0\), find \(x\) such that \(\cos x = 1\).

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Trigonometric Equations

Trigonometric equations involve expressions with trigonometric functions like sine, cosine, and tangent. Solving these equations means finding all angle values within a given interval that satisfy the equation. Understanding how to manipulate and simplify these equations is essential for finding correct solutions.
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How to Solve Linear Trigonometric Equations

Properties of Tangent and Cosine Functions

The tangent function, tan x, is defined as sin x / cos x and has vertical asymptotes where cos x = 0. Cosine, cos x, oscillates between -1 and 1. Recognizing where these functions are zero or undefined helps in solving equations involving tan² x and cos x, especially when factoring or dividing terms.
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Sine, Cosine, & Tangent of 30°, 45°, & 60°

Solving Equations on a Specific Interval [0, 2π)

When solving trigonometric equations on the interval [0, 2π), solutions must be found within one full rotation of the unit circle. This requires identifying all angles in this range that satisfy the equation, considering periodicity and the behavior of the trigonometric functions involved.
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