Skip to main content
Ch. 5 - Trigonometric Identities
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 5 - Trigonometric IdentitiesProblem 54b
Chapter 6, Problem 54b

Use the given information to find tan(s + t). See Example 3.
cos s = -15/17 and sin t = 4/5, s in quadrant II and t in quadrant I

Verified step by step guidance
1
Identify the given information: \( \cos s = -\frac{15}{17} \) with \( s \) in quadrant II, and \( \sin t = \frac{4}{5} \) with \( t \) in quadrant I.
Find \( \sin s \) using the Pythagorean identity \( \sin^2 s + \cos^2 s = 1 \). Since \( s \) is in quadrant II, \( \sin s \) is positive. Calculate \( \sin s = \sqrt{1 - \cos^2 s} = \sqrt{1 - \left(-\frac{15}{17}\right)^2} \).
Find \( \cos t \) using the Pythagorean identity \( \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \). Since \( t \) is in quadrant I, \( \cos t \) is positive. Calculate \( \cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} \).
Use the angle addition formula for tangent: \[ \tan(s + t) = \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t} \]. To apply this, find \( \tan s = \frac{\sin s}{\cos s} \) and \( \tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \).
Substitute the values of \( \tan s \) and \( \tan t \) into the formula and simplify the expression to find \( \tan(s + t) \).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Trigonometric Identities for Sum of Angles

The tangent of the sum of two angles, tan(s + t), can be found using the identity tan(s + t) = (tan s + tan t) / (1 - tan s * tan t). This formula allows combining individual tangent values to find the tangent of their sum.
Recommended video:
2:25
Verifying Identities with Sum and Difference Formulas

Determining Sine, Cosine, and Tangent from Given Information

Given cos s and sin t along with their quadrants, you can find the missing sine or cosine values using the Pythagorean identity sin²θ + cos²θ = 1. The quadrant information helps determine the sign of these values, which is crucial for accurate tangent calculation.
Recommended video:
5:08
Sine, Cosine, & Tangent of 30°, 45°, & 60°

Sign of Trigonometric Functions in Different Quadrants

The signs of sine, cosine, and tangent depend on the quadrant of the angle. In quadrant II, sine is positive and cosine is negative; in quadrant I, both sine and cosine are positive. Correctly assigning signs ensures the correct evaluation of tan(s + t).
Recommended video:
6:04
Introduction to Trigonometric Functions
Related Practice
Textbook Question

Find cos(s + t) and cos(s - t).

cos s = √2/4 and sin t = - √5/6, s and t in quadrant IV

642
views
Textbook Question

Verify that each equation is an identity.

(2 cot x)/(tan 2x) = csc² x - 2

799
views
Textbook Question

Use the given information to find the quadrant of s + t. See Example 3.

cos s = - 15/17 and sin t = 4/5, s in quadrant II and t in quadrant I

744
views
Textbook Question

Find cos(s + t) and cos(s - t).

sin s = 2/3 and sin t = -1/3, s in quadrant II and t in quadrant IV

905
views
Textbook Question

Use the given information to find sin(s + t). See Example 3.

cos s = -15/17 and sin t = 4/5, s in quadrant II and t in quadrant I

873
views
Textbook Question

Verify that each equation is an identity.

(2 tan B)/(sin 2B) = sec² B

727
views