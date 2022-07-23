Textbook Question
List several ways in which meiosis differs from mitosis.
1371
views
What happens to the egg cell and the remains of the tissue it developed in at ovulation?
A sperm cell follows which path?
a. Seminiferous tubules, epididymis, vas deferens, urethra
b. Urethra, vas deferens, seminiferous tubules, epididymis
c. Seminiferous tubules, vas deferens, epididymis, urethra
d. Epididymis, seminiferous tubules, vas deferens, urethra
e. Epididymis, vas deferens, seminiferous tubules, urethra
An egg cell that is not fertilized follows which path?
a. Ovary, oviduct, uterus, cervix
b. Ovary, uterus, oviduct, cervix
c. Oviduct, ovary, cervix, uterus
d. Oviduct, ovary, uterus, cervix
e. Ovary, oviduct, cervix, uterus