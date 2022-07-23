Textbook Question
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
dy + x(2y - e^(x-x²))dx = 0
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In Exercises 1–22, solve the differential equation.
dy + x(2y - e^(x-x²))dx = 0
In Exercises 23–28, solve the initial value problem.
x dy/dx + 2y = x² + 1, x > 0, y(1) = 1
In Exercises 23–28, solve the initial value problem.
x dy + (y - cos x) dx = 0, y(π/2) = 0
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
(1+eˣ) dy + (yeˣ + e⁻ˣ) dx = 0
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
y' = eʸ/xy
In Exercises 1–22, solve the differential equation.
y' = xy ln x ln y