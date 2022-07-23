Textbook Question
Add or subtract terms whenever possible.
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Add or subtract terms whenever possible.
List all numbers from the given set that are a. natural numbers, b. whole numbers, c. integers, d. rational numbers, e. irrational numbers, f. real numbers. {-11, -5/6, 0, 0.75, √5, π, √64}
Simplify each exponential expression in Exercises 23–64.
In Exercises 17–38, factor each trinomial, or state that the trinomial is prime. 3x2+4xy+y2
In Exercises 15–58, find each product. (4x2+5x)(4x2−5x)
Add or subtract as indicated. (4x−10)/(x−2) − (x−4)/(x−2)