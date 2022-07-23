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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 28
Chapter 1, Problem 28

Concept Check Kurt factored 16a2-40a-6a+15 by grouping and obtained (8a-3)(2a-5). Callie factored the same polynomial and gave an answer of (3-8a)(5-2a). Which answer is correct?

Verified step by step guidance
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Start by writing down the original polynomial: \(16a^2 - 40a - 6a + 15\).
Combine like terms in the middle: \(-40a - 6a = -46a\), so the polynomial becomes \(16a^2 - 46a + 15\).
Check Kurt's factorization: \((8a - 3)(2a - 5)\). Multiply these binomials using the FOIL method: First, Outer, Inner, Last.
Check Callie's factorization: \((3 - 8a)(5 - 2a)\). Multiply these binomials using FOIL as well.
Compare the expanded forms from both factorizations to the original polynomial to determine if they are equivalent and thus correct.

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Video duration:
3m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Factoring by Grouping

Factoring by grouping involves splitting a polynomial into groups that have common factors, then factoring out the greatest common factor from each group. This method helps simplify complex polynomials into products of binomials or other polynomials, making it easier to solve or analyze them.
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04:36
Factor by Grouping

Equivalent Expressions and Factoring

Two factored forms are equivalent if they represent the same polynomial, even if their factors look different. Differences in sign or order of terms can produce different-looking factors that multiply to the same original expression, so recognizing equivalent expressions is key to verifying factorizations.
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Guided course
04:36
Factor by Grouping

Distributive Property and Sign Changes

The distributive property allows multiplication over addition or subtraction, and changing the order or signs in factors can produce equivalent expressions. For example, factoring out a negative sign from a binomial changes its form but not its value, which explains why (8a-3)(2a-5) and (3-8a)(5-2a) can be equivalent.
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Change of Base Property
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