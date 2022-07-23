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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 65
Chapter 1, Problem 65

Factor each polynomial. See Examples 5 and 6. (a+b)2-16

Verified step by step guidance
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Recognize that the given expression \( (a+b)^2 - 16 \) is a difference of squares, since \(16\) can be written as \$4^2$.
Recall the difference of squares formula: \(x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)\).
Identify \(x\) as \((a+b)\) and \(y\) as \(4\) in the expression \( (a+b)^2 - 4^2 \).
Apply the difference of squares formula: \(((a+b) - 4)((a+b) + 4)\).
Simplify each binomial to get the factored form: \((a + b - 4)(a + b + 4)\).

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Video duration:
2m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Difference of Squares

The difference of squares is a factoring technique used when an expression is in the form a² - b². It factors into (a - b)(a + b). Recognizing this pattern helps simplify expressions like (a+b)² - 16, where 16 is a perfect square.
Recommended video:
06:24
Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Expanding and Recognizing Perfect Squares

Understanding how to expand and recognize perfect square trinomials, such as (a+b)² = a² + 2ab + b², is essential. This knowledge helps identify when an expression can be rewritten or factored using special formulas.
Recommended video:
Guided course
05:20
Expanding Radicals

Polynomial Factoring Techniques

Factoring polynomials involves rewriting them as products of simpler polynomials. Techniques include factoring out the greatest common factor, grouping, and applying special formulas like difference of squares or perfect square trinomials.
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Guided course
07:30
Introduction to Factoring Polynomials
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