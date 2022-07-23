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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 31
Chapter 1, Problem 31

Find each sum or difference. 13 + (-4)

Verified step by step guidance
1
Identify the operation: You are asked to find the sum of 13 and -4, which means you are adding a positive number and a negative number.
Rewrite the expression to understand it better: \(13 + (-4)\) can be seen as \(13 - 4\) because adding a negative number is the same as subtracting the positive value.
Perform the subtraction: Subtract 4 from 13, which involves finding the difference between the two numbers.
Calculate the difference: Since 13 is greater than 4, subtracting 4 from 13 will give a positive result.
Write the final expression for the sum: The result of \(13 + (-4)\) is the same as \(13 - 4\), which simplifies to the difference you calculated.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Integer Addition and Subtraction

Integer addition and subtraction involve combining positive and negative whole numbers. Adding a negative number is equivalent to subtracting its absolute value, so 13 + (-4) means moving 4 units left from 13 on the number line.
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03:18
Adding and Subtracting Complex Numbers

Number Line Representation

The number line is a visual tool to understand addition and subtraction of integers. Positive numbers lie to the right of zero, and negative numbers to the left. Adding a negative number moves left, while adding a positive number moves right.
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Guided course
06:49
The Slope of a Line

Absolute Value

Absolute value measures the distance of a number from zero, regardless of direction. When adding a negative number, its absolute value helps determine how far to move left on the number line, as in 13 + (-4), where 4 is the absolute value.
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